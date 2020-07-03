دوغاري يعتذر عن "تصريح صادم" ضد ميسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

اعتذر نجم المنتخب الفرنسي السابق كريستوف دوغاري عن وصفه أسطورة برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي "بالفتى المتوحد"، في إطار دفاعه عن مواطنه أنطوان غريزمان الذي يتعرض لضغوطات داخل النادي الكاتالوني.

وقال دوغاري عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "آسف لتصريحاتي التي أطلقتها عن ليونيل ميسي، لم أكن أريد الإساءة للأطفال الذين يعانون من التوحد، لم تكن نيتي، أعتذر للأشخاص الذين أسأت إليهم".

وكان دوغاري (48 عاماً) قد هاجم ميسي، أمس الخميس، حين قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "غريزمان، مم تخاف؟ من فتى يبلغ طوله متراً ونصف مصاب بالتوحد؟ غريزمان يمكنه وضع ميسي في فمه إذا كانت هناك مشكلة".

ويعاني غريزمان مع برشلونة تحت قيادة المدرب كيكي سيتيين وطريقة لعب الفريق المرتكز بالدرجة الأولى على ميسي مما دفع دوغاري الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 1998 إلى شن هجوم كبير على ميسي وكيكي.

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