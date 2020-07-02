إنتر ميلان يعلن التعاقد مع النجم المغربي حكيمي لـ5 مواسم

المصدر: وكالات

انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي خاض الموسمين الماضيين معارا الى بوروسيا دورتموند الألماني، من ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني إلى إنتر ميلان بعقد يمتد حتى 2025، بحسب ما أعلن الناديان اليوم.

وقال إنتر ميلان في بيان صحافي"أصبح أشرف حكيمي بشكل رسمي لاعبا في إنتر"، موضحا بأن ابن الـ21 عاما وقع عقدا لخمسة أعوام.

من جهته، شكر ريال اللاعب الدولي المغربي الذي بامكانه أن يشغل أيضا مركز الجناح "على كل هذه الأعوام من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ قدومه الى أكاديميتنا في عام 2006"، متمنيا له التوفيق في رحلته الجديدة.

ولم يذكر إنتر أو ريال أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنها بحدود 40 مليون يورو، إضافة الى خمسة ملايين كمكافآت. وتألق حكيمي في الموسمين الماضيين خلال فترة اعارته لدورتموند، حيث سجل 12 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة في 72 مباراة.

ويحمل حكيمي الجنسيتين المغربية والإسبانية كونه ولد في العاصمة مدريد حيث بدأ تدرجه الكروي في صفوف ريال منذ أن كان في الثامنة من عمره، وصولا الى ترفيعه للفريق الأول عام 2017، لكن من دون أن يحصل على فرصته (9 مباريات فقط في الدوري).

لكن في دورتموند، أصبح المغربي لاعبا أساسيا في نادي اقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا واحدة منهما في مواجهة انتر.

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