الأهلي المصري يطلب تدخل وزير الرياضة في أزمة نادي القرن مع الزمالك

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي مذكرة رسمية إلى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يطالبه فيها بـ"التدخل الفوري والاضطلاع بمسؤولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات نادي القرن، التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، لتصل الأزمة بين الناديين إلى مرحلة جديدة وصلت إلى وزير الرياضة المصري.

وكان النادي الأهلي قد أرسل من قبل مذكرة إلى البرلمان المصري يطالبه فيها برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور من أجل مقاضاته فيما نسب إليه من تصاريح. وقال النادي الأهلي اليوم في بيان صحافي إن ما يقوم به النادي هو"اعتداء صارخ على حقوق النادي الأهلي الفكرية - العلامة التجارية- والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقا للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية". ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، صورة لتسلم رئيس النادي السابق صالح سليم، ورئيسه الحالي محمود الخطيب، لجائزة نادي القرن منذ 20 عاماً.

وكانت قناة الزمالك التلفزيونية أعلنت عن موافقة مرتضى منصور على قرار إقامة احتفالية يوم 9 يوليو من أجل لقب نادي القرن، وأوضحت القناة أن رئيس الزمالك وافق على القرار بناء على رغبة الجماهير، وقرر أن يكون يوم 9 يوليو موعد احتفال كل عام، كما كشفت عن الانتهاء من ملف نادي القرن والاستعداد لإرساله إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) خلال 14 يوما.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي: "جاء في مذكرة النادي أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضا بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالا بالقانون 71 لسنة 2017، عليه اتخاذ اللازم قانونا لإزالة هذه اللافتات من محيط نادي الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمي لناديهم".

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