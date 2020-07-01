محمد صلاح يهدي "نجريج" وحدة إسعاف

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أهدى النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أهالي قريته "نجريج" وحدة إسعاف بلغت تكلفتها 600 ألف جنيه، لمواجهة فيروس كورونا، اذ تم افتتاح الوحدة الطبية الجديدة ظهر الأربعاء في حضور رسمي لقيادات محافظة الغربية ووزارة الصحة.

وسبق لصلاح، أن تبرع بأكبر وحدة حضانات أطفال بمختلف أنواعها، وذلك لصالح مستشفى بسيون المركزي.

كما قام اللاعب بأكبر حملة تبرع لمستشفيات ودور الأيتام في مدينة طنطا، اذ قدم خمسة ملايين جنيه لدعم هذه المراكز لتأدية رسالتها الإنسانية والطبية.

وكان محمد صلاح قد تواصل مع الجمهور المصري بعد فترة طويلة من الانقطاع بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، اذ قال في تغريده له عبر حسابه في تويتر: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي".

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