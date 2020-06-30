فيروس كورونا يصيب شخصية كروية بارزة في العراق

المصدر: وكالات

أكدت الفحوصات الطبية إصابة رئيس الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد العراقي لكرة إياد بنيان بفيروس كورونا حسب نائب رئيس الهيئة شامل كامل. وذكر كامل لوكالة "فرانس برس" "تأكدت إصابة رئيس الهيئة الموقتة اياد بنيان بفيروس كورونا والان هو في الحجر الصحي المنزلي وبوضع صحي مستقر". واضاف "الحالة الصحية لرئيس الهيئة المؤقتة لا تدعو الى القلق".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم في مطلع مارس الماضي اياد بنيان (60 عاما)، والذي يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الرياضة، لرئاسة الهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي التي تستمر مهمتها ستة اشهر قبل اجراء انتخابات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي جديد للاتحاد خلفا للاتحاد السابق الذي قدم استقالته مطلع العام الجاري.

وكان نجم الكرة العراقية السابق وصاحب الهدف التاريخي الوحيد للعراق في مونديال المكسيك 1986 في مرمى المنتخب البلجيكي احمد راضي، فارق الحياة في 20 يونيو الجاري بسبب فيروس كورونا الذي اودى بحياة المدرب علي هادي ايضا.

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