تركي آل الشيخ يتنازل عن قضاياه بشكل مفاجئ ضد الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، التنازل عن كل القضايا المرفوعه من جانبه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وعضو مجلس إدارة النادي محمد سراج الدين، بعد فترة من تبادل الاتهامات بين الجانبين.

وكان تركي آل الشيخ قد دخل في مشاكل الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي عقب تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية وطلب قبولها حتى تم ذلك من مجلس إدارة النادي الأهلي، إضافة إلى مشادات مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج، إضافة إلى الحديث عن مبالغ التبرعات وكلها أمور خلقت مشاكل كثيرة الفترة الماضية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون، وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي، لوجه الله تعالى، وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر، وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة، هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح، وختاماً أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقرر فيها آل الشيخ التنازل عن قضاياه تجاه الأهلي وجمهوره، حيث كان قد تنازل من قبل عن القضايا المرفوعة ضد عدد من الجماهير التي أساءت له.

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