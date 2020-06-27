أسطورة الملاكمة دوران يصاب بفيروس كورونا

المصدر: بنما ■أ.ف.ب

أعلن روبين دوران، نجل أسطورة الملاكمة، البنمي روبرتو دوران، بطل العالم السابق، مساء أول من أمس، أن والده يرقد في المستشفى تحت الملاحظة، إثر تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال روبين دوران، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نتائج فحوص والدي وصلت للتو، وأكدت أنه أصيب بعدوى (كوفيد-19)، الأعراض التي ظهرت عليه لا تتجاوز أعراض نزلة برد».

وتوج دوران (69 عاماً)، الذي اشتهر بلقب «يدي الصخر»، باللقب العالمي في أربعة أوزان، ويعتبره كثيرون أفضل ملاكم في فئات الأوزان الخفيفة في تاريخ هذه الرياضة.

وأوضح روبين دوران أن واحدة من رئتي والده لا تعمل بكفاءة 100%، منذ تعرضه لحادث تصادم عام 2001، لكنه أشار إلى أن الأطباء كشفوا أن عدوى «كوفيد-19»، لم تحدث مزيداً من الضرر في الرئة.

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