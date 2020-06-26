رسمياً: ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بهدية من تشيلسي.. "افرح يا صلاح"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ضمن فريق ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه، رسمياً، اليوم الجمعة، مستفيداً من هدية تشيلسي الذي تغلب على مانشستر سيتي 2-1 في الجولة 31 من "البريمييرليغ".

وكان ليفربول قد عانى الأمرين في الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا وما رافقه من توقف النشاط وتهديد لقبه الغائب عن خزائنه منذ 30 سنة، إلا أن كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب ونجومه اللامعين يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح تنفسوا الصعداء وتحقق حلمهم بإعلانهم أبطالاً لأقوى وأغلى دوري في العالم.

ويعتبر التتويج الأول لمحمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي منذ وصلوله إلى ملعب "أنفيلد" ليضيفه إلى تاريخه الكروي الذي تزّين في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويتفق المراقبون على أن ليفربول الأحق بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي خصوصاً أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه مانشستر سيتي 23 نقطة، ليحسم البطولة قبل سبع مراحل على الختام.

بالأرقام.. حصد ليفربول 86 نقطة محلقاً في قمة "البريمييرليغ"، إذ حقق 28 فوزاً مقابل تعادلين وخسارة واحدة فقط خلال 31 مباراة، وسجل حتى الآن 70 هدفاً كثاني أفضل سجل تهديفي بعد السيتي لكنه كان الأقوى دفاعاً وفي حراسة المرمى بتلقيه 21 هدفاً فقط.

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