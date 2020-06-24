"إف بي آي" يعلن حقيقة "حبل المشنقة" المتهم فيه السائق الأسمر الوحيد في "ناسكار"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت قناة "سكاي" البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأميركية قبل ساعات أن القضية المثيرة للجدل التي يتهم فيها السائق الأسمر الوحيد في بطولة "ناسكار" الأميركية لسباق السيارات، بوبا والاس، لا تستحق ما أثير حولها حتى الآن، وأن لا علاقة لـ"حبل المشنقة" الذي عثر عليه في "كراجه" الخاص بأي نوايا أو شبهة إجرامية، بناء على بيان صحافي من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي).

وكان الجدل قد أثير بعد لقطات فيديو تسربت وانتشرت على نطاق واسع في أميركا، وتظهر جبل مشنقة يتدلى من باب كراج خاص بالسائق في حلبة ألاباما لسباق سيارات "ناسكار". وعلى إثر ذلك فتح مكتب الـ (إف بي آي) تحقيقا في الواقعة لمعرفة ملابساتها، وإن كان هناك جرم متورط فيه السائق. خاصة بعد أن تم الاتصال به من قبل أحد الموظفين حين رأى حبل المشنقة، وطلب من المكتب فتح تحقيق ضد والاس، وهو ما تم حيث قدم فريق من 15 محققا لكشف ملابسات القضية.

وقال المكتب في بيان صحافي إنه توصل إلى قرار بأنه "لا جريمة ارتكبت في واقعة المشنقة"، وأن الحبل موجود منذ أكتوبر 2019. وكان والاس قد اعتبر أنه تعرض لتعامل عنصري من قبل مسربي الفيديو، بغرض التشويش عليه وتشويه سمعته. وحقق المكتب الفدرالي مع والاس في وقت لاحق، وتم إطلاق سراحه.

وتبين في النهاية أن حبل المشنقة، مصمم على تلك الهيئة، وأن لا علاقة له بأي شبهة إجرامية، وكان متدليا من باب الكراج منذ فترة طويلة، كما قال المكتب أنه لم يتم ارتكاب أي "جرم عنصري" في حق والاس. وعن "المشنقة" نفسها قال والاس في تصريح صحافي إنها مصممة لكي ترمز إلى "التاريخ الأسود للعبودية في أميركا"، مطالبا بأن تكون هناك نهاية قريبة لمعاناة السود من العنصرية في المجتمع الاميركي.

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