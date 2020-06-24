وكيل أعمال المغربي أزارو يوضح موقف اللاعب من الأهلي و"كورونا"

المصدر: وكالات

قال جون إدوارد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري والمعار حاليا لصفوف الاتفاق السعودي، إن اللاعب سليم تماما ولم يتعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بل يشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعي.

وأضاف جون إدوارد في تصريحات لقناة "النهار" التليفزيونية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء :"نادي الاتفاق السعودي يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب وهناك مفاوضات جادة من أجل ذلك."

وأكد :"الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب.. كما أن وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوروبية".

وتابع: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي".

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