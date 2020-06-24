ميسي في يوم ميلاده.. أفضل لاعب وصانع الانتصار على بلباو بـ"أقل مستوى"

المصدر: محمد الحتو - دبي

احتفل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بيوم ميلاده الـ 33 خلال مباراة برشلونة المهمة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم بتسجيل المزيد من الأرقام المذهلة، بعد أن صنع هدف الفوز الثمين لزميله الكرواتي راكيتيتش الذي قاد النادي الكاتالوني لصدارة "الليغا" مؤقتاً برصيد 68 نقطة بانتظار نتيجة مباراة الغريم التقليدي ريال مدريد مع مايوركا اليوم الأربعاء.

"البرغوث" يجمع في سن نضوجه الكروي حتى الآن أرقاماً فريدة أبرزها تسجيله 699 هدفاً مع برشلونة والأرجنتين، وصناعته لـ 250 هدفاً بتمريراته الساحرة "أسيست"، وعلى الرغم من أنه لم يكن بمستواه الحقيقي في مباراة أتلتيك بلباو، ليلة الثلاثاء، إلا أنه صنع الفوز وأصبح أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم يخلق خمسة فرص ويراوغ 10 مرات في مباراة واحدة، بحسب موقع "هوسكورد" المختص بإحصائيات كرة القدم.

وحصل ميسي "بأقل مستوياته" على أعلى تقييم في مباراة بلباو، إذ نال درجة 8.82 من 10، وكان الأفضل في المباراة، متفوقاً على زميليه جيرارد بيكيه (7.59 من 10)، وجوردي ألبا (7.44 من 10) بقائمة أفضل اللاعبين في اللقاء.

الجدير بالذكر أن ميسي صنع بمفرده في "الليغا" خلال الموسم الحالي فقط 15هدفاً منحت برشلونة 15 نقطة، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة، فيما يمتلك في رصيده 21 هدفاً من 25 مباراة.

ميسي المولود في 24 يونيو 1987، ساحر كرة القدم ومعشوق جماهير كرة القدم، فكم يحتاج برشلونة من الزمن لتعويضه إذا قرر الاعتزال؟.

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