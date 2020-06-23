نجم التنس ديوكوفيتش يتسبب في إصابة لاعب وزوجته الحامل بفيروس كورونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحولت بطولة التنس الاستعراضية التي نظمها المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في العاصمة الصربية بلغراد تحت إسم "أدريا تور" إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وكان آخر من أعلن عن إصابته بالفيروس، لاعب التنس الصربي فيكتور ترويكي، وزوجته الحامل بحسب وسائل إعلام صربية. وانتقلت البطولة إلى زردار بكرواتيا، لتزداد حالات الإصابة. وتم إلغاء المباراة الختامية للبطولة التي كانت مقررة قبل أيام بسبب تفشي الفيروس بين اللاعبين، وكذلك الجمهور الذي تابع البطولة، بدون اتخاذ احتياطات السلامة من التباعد وارتداء الكمامات. ومن اللاعبين الذين تم الإعلان عن إصابتهم، البلغاري غريغور ديميتروف، وكذلك اللاعب الكرواتي بورنا كوريتش.

وتعرض ديوكوفيتش لانتقادات شديدة من قبل منظمات مهتمة بالتنس، وبالصحة العامة، خاصة في ظل الصور المنتشرة للجمهور واللاعبين خلال خوض المنافسات بدون الالتزام التام بالاحتياطا الضرورية ضد الفيروس.

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