تصعيد جديد من مرتضى منصور ضد استئناف الدوري المصري.. وبيان صحفي للاعبي الزمالك

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أن فريقه لن يجري المسحة الطبية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ضمن إجراءات عودة الدوري المصري للحياة، في الوقت الذي يرفض أبناء القلعة البيضاء أي محاولات لاستئناف النشاط في ظل الجائحة.

وقال مرتضى منصور لقناة نادي الزمالك: "اللاعبون لن يخضعوا للمسحة، وكابتن الفريق سيجتمع مع اللاعبين لإصدار بيان بعدم رغبتهم في لعب المباريات المقبلة".

ولم يترك مرتضى منصور تصريحاته دون التطرق لغريمه الأهلي، إذ قال: "أنا أشك في وجود السويسري رينيه فايلر (مدرب الأهلي) بالعزل الصحي في سويسرا، ولو كنت مكانه لن أعود مرة أخرى (إلى القاهرة)".

وبدأت اللجنة المؤقتة الخاصة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إجراء المسحات الطبية على اللاعبين والمدربين والإداريين أمس الأحد، وكان نادي بيراميدز أول من أعلن عن نتائج المسحة الأولى للاعبيه وحاءت كلها سلبية بحسب المدير الرياضي للنادي هاني سعيد، الذي قال: "لا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق بالنادي".

يذكر أن مرتضى منصور صرح سابقاً بأن أغلب أندية الدوري المصري ترفض عودة استئناف النشاط بينما يؤيد النادي العودة خصوصاً أنه يتصدر ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متقدماً على المقاولون العرب أقرب مطارديه بفارق 16 نقطة (33 نقطة من 18 مباراة)، وعن الزمالك بفارق 21 نقطة (28 نقطة من 16 مباراة).

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