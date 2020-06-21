كلوب يشعر بالقلق بشأن مستقبل ساديو ماني مع ليفربول

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، عن حالة من القلق، يعيشها مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تجاه مستقبل مهاجم "الريدز" السنغالي ساديو ماني مع الفريق، في ظل زيادة التكهنات حول مستقبل ماني في "الأنفيلد"، وإمكانية رحيله في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، جراء الاهتمام المتزايد من قبل إداراتي فريقي ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات ماني.

وأوضحت الصحيفة، أنه رغم انتهاء العقد الحالي لماني مع ليفربول في 2023، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي قدمت لنجمها السنغالي قبل تسعة أشهر عقد جديداً، يضمن له الحصول على راتبٍ أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني، إلا أن العرض المقدم لم يرتقي إلى طموحات ساديو ماني الذي رفض التوقيع عليه، الأمر الذي أثار مؤخراً حالة من القلق لدى المدير الفني لليفربول، المدرب الألماني يروغن كلوب، ودفعه إلى التحدث مباشرة مع مسؤولي ليفربول حول مستقبل ماني مع الفريق.

وأكدت "ذا صن" أن كلوب يريد الاحتفاظ بخدمات المهاجم السنغالي لأطول فترة ممكنة، وعدم ربطها بنهاية عقده الحالي، وذكرت الصحيفة، أن كلوب يريد معرفة مع إذا كان ماني ينوي التوقيع على قد طويل الأمد من عدمه، خصوصاً أن كل من إداراتي فريقي ريال مدريد، وسان جيرمان تترقبان باهتمام الموقف الحالي لماني مع ليفربول، وأن كلا إداراتي الناديين، ووفقاً للصحيفة ذاتها، يمكن لها الاقدام على تحمل صفقة مكلفة للغاية مالياً، قد تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه إسترليني، بهدف التوقيع مع اللاعب السنغالي.

وأشارت "ذا صن" إلى احتمالية لجوء إدارة ليفربول إلى استثمار الإغراءات المالية والاهتمام المتزايد بلاعبها، خاصةً من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ أوضحت الصحيفة، إلى ان هذا الاهتمام قد يفتح الباب أمام ليفربول لإجراء صفقة تبادلية، تتيح له الحصول على خدمات المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي تصل قيمته السوقية إلى 200 مليون جنيه إسترليني، مقابل حصول إدارة النادي الباريسي على خدمات السنغالي ماني.

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