بالفيديو.. عداء سعودي يضرب المثل في بر الوالدين وهذا ما قام به مع والده المسن

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على مستوى المملكة السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه العداء السعودي الشهير السابق، سعد شداد الأسمري، وهو في لقطة جميلة ومعبرة عن بر الوالدين، حيث يحمل والده على ظهره لجعله يتنزه في إحدى مناطق عسير بالسعودية.

ويظهر سعد شداد في الفيديو، وهو يقترب من السيارة لحمل والده المسن، حيث قام بالتنزه معه ببطء، قبل أن يتوجه إلى إحدى أماكن الجلوس. وانهالت عبارات الثناء على سعد شداد من مختلف الحسابات، وتحول الفيديو إلى لقطة معبرة في "بر الوالدين"، تناقلها المغردون السعوديون والعرب، وأصبحت "ترند" في خلال ساعات قليلة.

وفي أول تعليق له على الفيديو، قال سعد شداد لصحيفة عكاظ السعودية إن المقطع جاء بطريقة عفوية، وتمنى أن يكون ذلك مثال يحتذى به بالنسبة للشباب في علاقتهم بآبائهم، خاصة حين يتقدمون في العمر، ويصبحون في أمس الحاجة للمساعدة والبر من قبل أبنائهم.

يذكر أن سعد شداد كان عداء متخصصا في مسافة 3 آلاف متر حواجز، ويملك في رصيده 7 ميداليات متنوعة، لعل أبرزها برونزيتي بطولة العالم بالسويد 1995، وفي جنوب إفريقيا 1998، وكذلك الميدالية الذهبية في بطولة آسيا بفوكويوكا باليابان سنة 1997. وسبق لسعد شداد أن شارك في مسافتي 5 آلاف متر، و3 آلاف متر مستوية، لكن تخصصه الذي حصد خلاله شهرة عالمية كان في 3 آلاف متر موانع.

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