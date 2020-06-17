"المنشطات" تتسبب في إيقاف أسرع عداء في العالم

المصدر: وكالات

أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100م العداء الاميركي كريستيان كولمان عن المشاركة في اي مسابقة او نشاط" لخرقه مجددا قوانين مكافحة المنشطات، في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الاولمبية في طوكيو العام المقبل.

وكان كولمان (24 عاما) قد نجا العام الماضي من الابعاد عن مونديال 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها الى محاولتين فاشلتين.

واشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لألعاب القوى المعني بقضايا المنشطات، إلى أن كولمان "موقوف مؤقتا عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط".

وكان كولمان، وصيف بطل العالم 2017 وحامل الرقم العالمي في سباق 60م داخل قاعة (6,34 ثوان)، قد أعلن مساء أمس أنه تغيب مجددا عن اختبار منشطات في ديسمبر 2019 متوقعا إيقافه من قبل وحدة النزاهة، بسبب خرقه القوانين ثلاث مرات في فترة 12 شهرا.

وقال كولمان إنه اعترض دون جدوى لمدة ستة أشهر على حكم لوحدة النزاهة لألعاب القوى بأنه تخلف عن اختبار في ديسمبر 2019، وقال:"والآن قد يؤدي هذا الامر الى ايقافي جراء غيابات أخرى حدثت قبل أكثر من عام".

ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات العاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات.

واذا تخلف اي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين.

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