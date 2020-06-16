نادي الجزيرة ينفي انسحابه من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد نادي الجزيرة السوري، وفي بيان صحافي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كل ما تردد عن انسحاب الفريق من الدوري المحلي غير صحيح، وأن الفريق يواصل تدريباته لمواجهة الساحل في إطار الجولة 21 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وكشف الجزيرة أن عدداً من مسؤولي النادي اجتمعوا مع رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، فراس معلا، وأعربوا عن اسفهم لتكرار الظلم التحكيمي، ومن ضمنها توجه فريق النادي للانسحاب السبت الماضي من مباراته أمام الوثبة في الوقت بدل الضائع، عقب إعلان حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح الوثبة في الدقيقة 91، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي "1-1".

وطالب مسؤولو الجزيرة، إنصافهم، خاصة بعد أن كشف عدد من المحليين الرياضيين عدم صحة ركلة الجزاء التي منحها الحكم عمار أبو علو لفريق الوثبة، قبل أن يختتم الجزيرة بيانه، بأن رئيس اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في مدينة الحسكة معقل نادي الجزيرة، أحمد الصالح، توجه إلى اتحاد الكرة السوري لمتابعة القضية، قبل اجتماع لجنة الانضباط المقرر اليوم الثلاثاء.

وفي سياقٍ متصل بالدوري السوري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد الكرة في سورية، عن عقوبات صارمة بحق، عدد من حكام الدوري المحلي، بعد أخطائهم الفادحة في الجولات الماضية.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، تولت نشره وسائل الإعلام السوري، إيقاف طاقم حكام مباراة تشرين والساحل في الجولة ما قبل الماضية، بالإضافة إلى حكم الساحة في مباراة جبلة والكرامة، وحكم مباراة الاتحاد والفتوة حتى إشعارٍ أخر.



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