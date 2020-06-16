الدوري الأسترالي يعود في 16 يوليو المقبل

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

يعاود الدوري الأسترالي لكرة القدم نشاطه في 16 يوليو، بعد أن توقف منذ 24 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أفاد، أمس، الاتحاد المحلي للعبة.

وبعد أن كان آخر نشاط رياضي يتوقف في البلاد، سيصبح دوري «أي ليغ» آخر بطولة رياضية تستأنف نشاطها، إذ استأنفت بطولتا الركبي وكرة القدم الأسترالية (تلعب بالأيدي) نشاطهما، على أن يعود دوري «سوبر ركبي» اعتباراً من 6 يوليو.

وكشف رئيس اتحاد اللعبة، جيمس جونسون، أن قرار العودة يحقق اتفاقية دفع جديدة مع اللاعبين لتغطية الموسم بروزنامته الممددة، مضيفاً من دون أن يوضح شكل اتفاق الرواتب: «لقد اضطررنا جميعاً إلى إعادة التكيف مع هذا المشهد الجديد، وهذا يعني التعاضد لتقديم تضحيات من أجل الصالح العام للعبة».

وانطلق موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي، الذي يشارك فيه 11 فريقاً، في أكتوبر، وكان يقترب من نهاية الدور المنتظم العادي عندما توقف.

ويمكن للمشجعين دخول الملاعب لتشجيع فرقهم، بعدما أعلنت الحكومة الأسترالية، الأسبوع الماضي، عن خطط للسماح بعدد يصل إلى 10 آلاف متفرج، اعتباراً من الشهر المقبل، دون أن تحدد الموعد.

ولا تعتبر كرة القدم من الرياضات الأكثر شعبية في أستراليا، لكن يزاولها أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد.

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