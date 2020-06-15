بعد وقف أزمته مع الأهلي.. مرتضى منصور يصطدم بنادي بيراميدز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور الفرق الأربعة المطالبة باستئناف الدوري المصري في ظل الأوضاع الحالية في حين يوجد 14 فريق يطالب بإلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الدوري المصري قد توقف منذ مارس الماضي مثل كافة البطولات في العالم ولا تزال هناك 17 جولة متبقية، ويتصدر الأهلي البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتوقفت مشاكل مرتضى منصور مع مجلس إدارة النادي الأهلي مؤقتا عقب تدخل المجلس الأعلي للإعلام في وقف الهجوم المتبادل من الطرفين.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "لماذا كل هذا الإصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الإصابة أو الوفاة بكورونا، 14 فريقا بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها».

وتابع:«مع كامل الاحترام لبيراميدز فهو ناد قام بتجميع اللاعبين من كل الأندية الأخرى، الحديث عن عودة الدوري "كلام فارغ"، ليس من المعقول أن نخاطر من أجل ناديين أو ثلاثة فالأمر لا يحتمل "الهزار"، على أي أساس تريدون عودة الدوري؟».

وأضاف مرتضى منصور: «يقال إن الدوري الجديد سيبدأ في منتصف سبتمبر، وبافتراض استئناف التدريبات في الأول من يوليو، يحتاج الفريق شهرا للتجهيز البدني ثم 15 يوما، هل في الفترة المتبقية من منتصف أغسطس للأول من سبتمبر ستقام 17 جولة؟ بأي عقل ومنطق؟ هذا تهريج، من يطالب بعودة الدوري يكتب إقرارا بشأن تحمله مسؤولية إصابة أي فرد في المنظومة، وأنا لن أكتب إقرارا بشأن هذا الأمر».

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