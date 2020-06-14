زيدان يسجل "الرقم 200" مع ريال مدريد الليلة

المصدر: جوني جبور-دبي

يخوض الفرنسي زين الدين زيدان في التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مباراته الـ 200 كمدربٍ لفريق ريال مدريد، حينما يواجه "الميرنغي"، منافسه "إيبار"، في لقاء يجمع الفريقين لحساب الجولة 28 من الدوري الإسباني الممتاز، والأولى منذ الإعلان عن استكمال الدوري عقب توقف دام منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض ان يصل زيدان في 13 مارس الماضي، لمباراته الـ 200 مع الفريق الملكي، حيث كان من المقرر أن يواجه فريق "مانشستر سيتي" في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن تعليق النشاط الرياضي في كافة الدول العالمية جراء انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد" أجلت على زيدان الاحتفال بهذا الإنجاز لثلاثة أشهر، قبل أن يتمكن اليوم من تسجيله في لقاء فريقه أمام "إيبار".

وتعود المباراة الأولى للمدرب زيدان مع فريق ريال مدريد إلى العام 2016، حينما حقق الريال انتصاراً ساحقاً على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة "5-0"، ومنذ ذلك التاريخ، قاد زيدان الفريق الملكي في 134 مباراة بالدوري الإسباني، و15 مباراة في كاس الملك، و40 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وأربعة مباريات في كأس العالم للأندية، ومثلهم في السوبر الإسباني، مقابل مباراتين في السوبر الأوروبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news