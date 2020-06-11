"36 كلم في الساعة" تجعل المغربي أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت إحصائية للدوري الألماني تولت نشرها صحيفة "أس" الإسبانية، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند، هو الأسرع بتاريخ الدوري الألماني بعد أن تم اعتماد الرقم الذي سجله في ديسمبر الماضي، ولقب بـ"أشرف الصاروخ"، على أثر تحطيمه الرقم القياسي للعدو بالسرعة القصوى أثناء المباريات، وذلك منذ بدأ إحصاء الأمر في 2013 بشكل رسمي. وبلغت سرعة الدولي المغربي 36.49 كيلومتراً في الساعة، حيث لم يسبق لأي لاعبٍ في منافسات "البوندسليغا" تخطي حاجز 36 كيلومتراً في الساعة.

ويعود الرقم القياسي الأسبق إلى الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، الذي نجح في أكتوبر عام 2014 في العدو بسرعة بلغت 35.33 كيلومتراً في الساعة، إلا أن انطلاقات حكيمي كانت كفيلة في منحه خلال ديسمبر الماضي شرف تحطيم هذا الرقم، بواقع أكثر من كيلومتر في الساعة، والذي قاده لأن يصبح اللاعب الأسرع في تاريخ "البوندسليغا".

ونوهت الصحيفة إلى أن الأمر ليس مستغرباً على حكيمي، في القدرة على بلوغ مثل هذه المعدلات من السرعة، وتحطيم الرقم القياسي، خصوصاً أن المغربي يتربع على قائمة أكثر لاعبي الدوري الألماني الذين اعتمدوا على العدو بالسرعة القصوى أثناء المباريات، بعدما سجل 1007 محاولة، متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، الكندي ألفونسو ديفيز الجناح الأيسر لفريق بايرين ميونيخ صاحب 839 محاولة.

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