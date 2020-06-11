رابطة "NBA" تعلن عن لجنة طبية تؤمّن عودة الدوري الأميركي لكرة السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة "ESPN"، عن تشكيل رابطة دوري السلة الأميركي للمحترفين "NBA"، للجنة طبية مهمتها مراجعة كافة الملفات الطبية للاعبين والمدربين، من أجل تحديد العناصر الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وذلك قبيل عودة استئناف الدوري أواخر يوليو المقبل، بعد توقف للنشاط الرياضي والبطولة دام لثلاثة أشهر، جراء تفشي جائحة فيروس "كورونا COVID-19".

وأفادت الشبكة، أنه في حال تعرض بعض عناصر اللعبة لمرض خطير أو مضاعفات بسبب الفيروس، سيتم عزله عن الباقين عند استئناف الموسم، موضحةً أن الأهداف التي وضعتها الرابطة، في لجنتها الطبية، تتمثل في مراجعة البيانات والكشوفات الخاصة بكافة اللاعبين والمدربين، وتحديد الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر، إلا أن الرابطة، ووفقاً للشبكة، لم توضح الإجراءات المفترض اتباعها بشأنهم أو كيفية التعامل معهم.

والجدير ذكره، أنه سبق لرابطة الدوري الأميركي تحديد 31 يوليو المقبل، موعداً لاستكمال الـ "NBA"، على أن ينتهي في موعدٍ أقصاه 12 أكتوبر من هذا العام، وذلك بعد أن وافق ملاك الفرق على خطة استئناف الموسم في الموعد المحدد، وإقامة المباريات دون حضورٍ جماهيري، إلا أن هذا الإعلان، ترافق مع مخاوف في أوساط البطولة، من إصابة عدد من عناصر اللعبة خلال الفترة المقبلة بالفيروس التاجي، لا سيما مع تصاعد حد الإصابات في أمريكا، بالإضافة إلى تواجد مجموعة كبيرة من المدربين كبار السن بمختلف فرق الدوري، مما دفع بالرابطة أخيراً للإعلان عن تشكيل لجنتها الطبية الهادفة لتأمين عودة الدوري.

وتوقف دوري السلة الأميركي منذ 11 مارس الماضي، بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب فريق يوتا جاز بالفيروس، واتبعت بإصابة زميله دونوفان ميتشيل، قبل يتماثل اللاعبان لاحقاً للشفاء.





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