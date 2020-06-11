لاعب الجزيرة السابق يفسخ عقده مع اتحاد جدة بسبب تأخر مستحقاته

المصدر: الرياض - د.ب.أ

فسخ لاعب الجزيرة السابق، البرازيلي رومارينهو، عقده مع فريق اتحاد جدة السعودي، بسبب تأخر مستحقاته المالية لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة، وقرر الرحيل عن النادي والدوري السعودي لكرة القدم، رغم أن عقده ممتد مع عميد الأندية السعودية حتى عام 2022.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن رومارينهو تقدم بشكوى للفيفا، لفسخ عقده، وحصل على المواقفة بالفعل ليقرر إنهاء تعاقده مع اتحاد جدة.

وقال المصدر إن اللاعب البرازيلي موجود حالياً في بلاده، حيث غادر جدة في مايو الماضي، وكان قد حصل على وعد من رئيس النادي، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، بالحصول على مستحقاته المتأخرة خلال شهر يونيو الجاري، لكن ذلك لم يحدث.

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً يُعد من أبرز نجوم الاتحاد هذا الموسم، وقد ساعده على التأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وأحرز له 11 هدفاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وبدأ اللاعب البرازيلي في البحث عن عروض خارجية لمواصلة مشواره الاحترافي، وربما يعود إلى الدوري القطري، أو الإماراتي من جديد، حيث إن لديه الكثير من العروض، منها أندية سعودية، وأخرى برازيلية كذلك.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي عانى مشكلات مالية، خلال الموسمين الأخيرين، وقد تسبب ذلك في رحيل عدد من النجوم، أبرزهم مانويل دا كوستا، وإيميليانو فيشيو.

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