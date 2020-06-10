فيدرر يغيب عن الملاعب حتى عام 2021

المصدر: وكالات

أعلن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر اليوم الأربعاء أنه لن يعود إلى الملاعب قبل العام المقبل، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية أخرى في الركبة.

وقال فيدرر (38 عاما) عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"قبل أسابيع قليلة، تعرضت لانتكاسة خلال مرحلة إعادة التأهيل الأولية، وكان علي الخضوع لعملية أخرى سريعة في الركبة اليمنى."

وأضاف: "مثلما كنت قد فعلت قبل موسم 2017، أخطط الآن إلى الحصول على الوقت اللازم للاستعداد بنسبة 100 % من أجل اللعب بأفضل مستوياتي."

وتابع "سأفتقد الجماهير والبطولات بشكل كبير، لكنني أتطلع إلى رؤية الجميع مجددا في البطولات مع بداية 2021."

وعلقت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين على تصريحات فيدرر على الفور، وذكرت عبر "تويتر" أنها تتمنى لفيدرر "كل التوفيق في مرحلة التعافي".

ولم يشارك فيدرر في أي مباراة منذ فبراير الماضي الذي شهد خضوعه للعملية الجراحية الأولى في الركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن توقف منافسات تنس المحترفين مستمر حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الأزمة قد تسببت في إلغاء نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، والتي تقام على الملاعب العشبية.

بينما يأمل منظمو بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي تقام على الملاعب الصلبة، في أن تنطلق منافسات البطولة في 31 أغسطس، ومن المفترض أن تليها بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) طبقا لموعدها الجديد بعد أن تأجلت بسبب أزمة كورونا.

وكان فيدرر قد تعرض لإصابة سابقة في الركبة في عام 2016 تسببت في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب حتى اكتمال تعافيه.

وبعدها قدم موسما مبهرا في 2017 شهد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة وكذلك لقب ويمبلدون الذي شكل اللقب رقم 20 له في بطولات "جراند سلام".

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