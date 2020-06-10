"كورونا" يلغي ودية مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شبكة "ESPN"، عن الأسباب التي أودت في اللحظات الأخيرة، إلى إلغاء المباراة الودية التي كان سيخوضها مانشستر يونايتد مساء أمس أمام ضيفه ستوك سيتي، وذلك بعد أن تم التأكيد عن وجود إصابة بفيروس "كورونا المستجد" بين أعضاء الفريق الضيف.

وذكرت الشبكة، أن التجربة الودية التي كانت مقررة لفريق مانشستر يونايتد، تأتي ضمن استعدادات الفريق لاستكمال ما تبقى من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن وصول فريق ستوك سيتي للملعب التدريبي استاد مانشستر يونايتد، لم يشفع في انطلاقة المباراة، بعدما أكدت الفحوصات إصابة المدير الفني لستوك سيتي المدرب الإيرلندي الشمالي مايكل أونيل بفيروس "كورونا، ما تسبب بإلغاء التجربة الودية في اللحظات الأخيرة.

وأكدت الشبكة، أن لاعبي وإداريي مانشستر يونايتد، لم يتواصلوا مع فريق ستوك سيتي، مما يضع الفريق بمأمن عن الإصابة بالفيروس التاجي، لكونهم لم يخالطوا أي مصاباً بـ "كورونا".

ونوهت الشبكة إلى بيان فريق ستوك سيتي الذي أكد خلاله إصابة المدرب، والذي جاء فيه: "يستطيع ستوك سيتي أن يؤكد أن نتيجة فحص اختبار "كوفيد -19" جاءت إيجابية لمدرب الفريق مايكل أونيل".

ولجاء فريق مانشستر يونايتد فور إلغاء تجربته أمام ستوك سيتي، إلى خوض مباراة بين لاعبي الفريق، كما من المقرر أن يلعب الشياطين الحمر في وقت لاحق أمام وست بروميتش، لتكون أخر التجارب الودية الاستعدادية قبل العودة لمنافسات الدوري، حين يواجه المان يونايتد في 19 يونيو الجري فريق توتنها هوتسبير، في لقاء لحساب الجولة 30 من عمر البطولة، والأولى منذ الإعلان مارس الماضي عن إيقاف النشاط الرياضي والدوري الإنجليزي جراء تفشي فيروس كورونا.

ويحتل مانشستر يونايتد، وعقب انقضاء 29 جولة في الدوري، المركز الخامس برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق الثلاثة نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق 37 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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