بعد خروجه من السجن.. نجم الزمالك يتفرغ لمرتضى منصور ويشكوه للاتحاد الدولي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أزمة جديدة يواجها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بعد أن قرر نجم الزمالك السابق حمدي النقاز التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تقديم شكوى جديدة لدى لجنة الأخلاقيات بسبب ما قام به رئيس النادي مؤخراً تجاه اللاعب.



وكان حمدي النقاز قد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي المصري، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، لتقرر المحكمة الدولية بـ"فيفا"، تغريم نادي الزمالك مليون و300 ألف دولار لصالح اللاعب.



وعقب هذا القرار خرج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور باتهامات للاعب ليقرر بعدها محامي اللاعب بتقديم شكوى جديدة ضد رئيس النادي.



وكان حمدي النقاز قد عانى من أزمة مؤخراً حيث صُدر في حقه حكماً بالحبس 4 أشهر، بسبب تعديه على موظف حكومي في تونس قبل أن يتم تسوية الأمر ويخرج اللاعب ويتم ايقاف تنفيذ الحكم.



وقال أنيس بن ميم محامي اللاعب حمدي النقاز في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم اليوم رسميا إيداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في خصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".



لتنضم الشكوى إلى مجموعة الشكاوي المقدمة في حق رئيس نادي الزمالك سواء في مصر أو خارجها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news