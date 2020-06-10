الهلال السعودي يطلب استئجار ملعب جامعة الملك سعود لـ 7 أعوام

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

كشف تقرير إخباري، أمس، أن إدارة نادي الهلال السعودي قدمت عرضاً لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لمدة سبعة أعوام، من خلال مظروف سلمته عبر شركتها الخاصة «الهلال الاستثمارية».

وانتهت، أول من أمس، المهلة الأخيرة التي حددتها الجامعة لتقديم المظاريف، من قبل الجهات الراغبة في استئجار أو استثمار الملعب.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن المظاريف ستفتح في حضور لجنة من وزارة المالية، وممثلي الجهات المتقدمة بالعروض، لاختيار العرض الأفضل حسب ما تراه جامعة الملك سعود، بناء على الجوانب المادية والفنية والاستثمارية، ومدة العقد.

وأشارت المصادر إلى أن المستندات الرسمية للمتقدمين ستخضع للمراجعة والتدقيق، من قبل لجنة فنية رسمية مختصة، قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وسيستغرق ذلك أياماً عدة، قبل الاعتماد النهائي وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

ولم يتقدم للاستفادة من الملعب سوى شركة نادي الهلال، وشركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبدالإله الخريجي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news