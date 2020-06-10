الاتحاد الأميركي للتنس يلغي 110 وظائف بسبب «كورونا»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

كشف اتحاد التنس الأميركي عن إلغاء 110 وظائف، وإقفال مكتبه بمدينة وايت بلاينز في ولاية نيويورك، بسبب التبعات المالية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، مايكل داوز، أول من أمس: «نحن أمام فرصة لإعادة التفكير في هيكلية المنظمة لتخدم بشكل أفضل مجتمع كرة التنس في الولايات المتحدة، هذه الهيكلية الجديدة ستتيح للاتحاد أن يحقق عائدات أكبر».

وتابع: «لسوء الحظ، هذه الأيام صعبة للعديد من أفراد عائلة الاتحاد، الذين سيتأثرون بالإجراء».

وأوضح في بيان صحافي أن القرار ضروري لمواجهة التبعات المالية لأزمة «كوفيد-19». وأشار الاتحاد إلى أن إلغاء الوظائف الـ110، أي نحو 20% من قوته العاملة، وخفض رواتب المسؤولين الكبار فيه، سيؤديان إلى توفير أكثر من 20 مليون دولار من ميزانيته.

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