حارس ريال مدريد يزاحم سائقي "فورمولا1" المحترفين

المصدر: جوني جبور - دبي

شهد سباق جائزة "باكور" في أذربيجان، ضمن سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضية لسباقات "الفورمولا1"، تألق حارس ريال مدريد تيبو كورتوا الذي قدم أداءً جيداً بإنهائه السباق بالمركز الـ 11، متفوقاً بذلك على منافسيه له في عالم الساحرة المستديرة شاركوا بالسباق الافتراضي، بحجم حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما، والفرنسي إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، اللذين انهيا السباق في المركزين 16 و18 على التوالي، بجانب تفوقه على سائقين محترفين في عالم "الفورمولا1" بحجم السائق الأساسي في فريق "فيراري" شارل لوكلير الذي اكتفى بالمركز 14.

وتعد السلسلة الافتراضية، فرصة سانحة لسائقي بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" للحفاظ على مهاراتهم التسابقية، في ظل الابتعاد عن عالم السباقات الحقيقي جراء تأجيل البطولة حتى يوليو المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا المستجد"، إلا أن السلسلة الافتراضية، نجحت في جذب العديد من نجوم الكرة من ضمنهم حارس ريال مدريد كورتوا الذي قدم أمس الأحد مستويات طيبة في سباق جائزة "باكو" الأذربيجانية، قارع خلاله سائقين متمرسين، في سباق توج بلقبه سائق فريق وليامز المنافس في بطولة العالم للفورمولا1، البريطاني جورج راسل، الذي تفوق بدوره على منافسه وسائق فريق ريد بل، إلكسندر ألبون، في حل ثالثاً وبشعار فريق "مرسيدس" السائق المكسيكي استيبان غوتيريز.

كما سبق لحارس عرين مدريد تيبو كورتوا وفي مشاركات سابقة في البطولة الافتراضية لسباقات "الفورمولا1" التفوق على العديد من نجوم الكرة الذين سجلوا مشاركتهم في هذه السباقات، ومن ضمنها إنهائه سباق حلبة برشلونة الذي أقيم مايو الماضي في المركز الـ 12 متفوقاً على نجوم بحجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي أرثور ميلو لاعب وسط فريق برشلونة.

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