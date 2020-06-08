الصين توقف 6 لاعبين لانتهاك خطير

المصدر: وكالات

عوقب ستة لاعبين من منتخب الصين تحت 19 عاما في كرة القدم بالإيقاف لمدة ستة أشهر، لمخالفتهم قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد من أجل احتساء الكحول في وقت متأخر من الليل.

وقرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف اللاعبين الستة حتى نهاية نوفمبر، كما فرضت عليهم أيضا عقوبات من قبل أنديتهم بعدما تبين أنهم غادروا معسكر المنتخب في شنغهاي في 30 مايو من دون إذن.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن الاتحاد الصيني قوله: «لقد كان انتهاكا خطيرا للوائح مكافحة الوباء التي يطبقها الفريق، وأثر سلبا على الفريق بأكمله».

وسيُمنع اللاعبون من جميع المباريات التي ينظمها اتحاد كرة القدم حتى 30 نوفمبر، ولن يُسمح لهم بالمشاركة مع المنتخب الوطني على أي مستوى خلال تلك الفترة.

وقال بطل الدوري الصيني الممتاز السابق شنغهاي سيبغ إنه قرر تعليق رواتب ثلاثة من لاعبيه، وهم رين ليهاو وليو جورون وبينغ هاو، بسبب هذه المخالفة التي أجبرت اللاعبين الستة على كتابة مقالات نقد ذاتي بحسب ما كشف مدرب منتخب دون 19 عاما تشنغ ياودونغ.

وكان من المفترض أن يشارك منتخب دون 19 عاما في دوري الدرجة الثالثة ضمن استعداداته لأولمبياد 2024 في باريس بحسب «شينخوا»، لكن «كوفيد-19» علق الموسم الى أجل غير مسمى.

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