تعرف إلى موقف حسام عاشور من المشاركة مع الأهلي محلياً وإفريقياً

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أعلن النادي الأهلي المصري، أن قائد الفريق الأول لكرة القدم حسام عاشور، لن يظهر مجدداً بقميص الأحمر في حالة إذا ما قرر اتحاد الكرة، استئناف بطولة الدوري، كما أنه لن يُشارك مع النادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الأهلي على عدم تمديد عقد حسام عاشور، بناءً على رؤية المدرب السويسري، فايلر، الذي أكد عدم الحاجة لجهوده في الموسم المقبل.

وأقنع مسؤولو النادي المصري، اللاعب بالاعتزال مع منحه عدة امتيازات تقديراً لسنوات عطاءه مع الفريق، بإقامة مباراة اعتزال له، والعمل في قناة النادي.

لكن الأهلي سرعان ما تراجع عن اتفاقه مع "عاشور"، وقدم في اجتماع مجلس الإدارة الأخيرة الشكر للاعب على السنوات التي قضاها داخل جدران النادي.

ودفع عاشور، الثمن كبيراً بعد أن ظهر في مقطع فيديو، يشكر خلاله رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على الدعم الذي قدمه له، منذ أن أعلن الأهلي عدم تمديد عقده.

ولم يلقى موقف اللاعب استحسان إدارة النادي بسبب خلافها الشهير مع تركي آل الشيخ، والذي تسبب في سحب الرئاسة الشرفية منه.

وقال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج " الماتش"، على قناة صدى البلد، أنه تواصل مع إدارة الأهلي لكشف موقف حسام عاشور من استكمال الموسم مع الفريق، فكان رد أحد المسؤولين الذي طلب الكشف عن عدم اسمه أن حسام عاشور طلب من النادي الموافقة على الاعتزال، وهو ما يعد قراراً من اللاعب بأنه لا يرغب في الاستمرار مع الفريق والإدارة احترمت رغبته وبالتالي لن يظهر مع الأهلي هذا الموسم كما لن يُشارك أيضا في التدريبات التي ستستأنف منتصف الشهر الجاري".

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