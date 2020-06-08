سترلينغ: المرض الوحيد الآن هو العنصرية

أعلن مهاجم المنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم رحيم سترلينغ، تأييده للاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا في الوقت الحالي ضد العنصرية، مؤكداً: «المرض الوحيد الآن هو العنصرية التي نكافحها».

وشارك الألاف في مظاهرات «حياة السود مهمة» في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، رغم تحذيرات الحكومة من التجمعات الكبيرة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأثار حادث وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، في الولايات المتحدة في 25 مايو الماضي، بعد أن جثم شرطي أبيض على رقبته، موجة واسعة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة، وقد امتدت المظاهرات الاحتجاجية ضد العنصرية إلى دول أخرى.

وفي المملكة المتحدة، انطلقت مسيرات احتجاجية في لندن وبريستول ومانشستر وولفرهامبتون ونوتينجهام وجلاسجو وإدنبره.

وقال سترلينغ (25 عاما) في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرتها أمس:«هذا هو الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر (العنصرية) يحدث منذ أعوام عديدة.»

وأضاف سترلينغ: «مثلما هو الحال بالنسبة للوباء، نحن نرغب في إيجاد حل لوقف ذلك (العنصرية)».

وتابع «هذا ما يفعله كل هؤلاء المحتجين. هم يحاولون إيجاد حل وطريق لإيقاف الظلم الذي يرونه، ويقاتلون من أجل قضيتهم».

وأضاف: «طالما أنهم يفعلون ذلك بسلمية وأمان وبدون إلحاق الضرر بأحد أو اقتحام أي متاجر، فليواصلوا الاحتجاج بهذه الطريقة السلمية».