الأهلي المصري يتسيد إفريقيا مجدداً.. وصدمة زملكاوية

المصدر: خالد صديق - دبي

واصل الأهلي المصري سيطرته على القاب القارة الإفريقية داخل وخارج الملعب، وتصدر قائمة أغلى الأندية الإفريقية وفقاً للتصنيف الأخير لموقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت".

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن الأندية المصرية سيطرت على قائمة أغلى 5 فرق بالقارة الأفريقية من حيث القيمة السوقية، حيث تواجدت ثلاثة فرق مصرية بين أغلى خمسة فرق بإفريقيا.

واحتل النادي الأهلي صدارة الأندية الإفريقية الأغلى قيمة سوقية، حيث بلغت القيمة السوقية للمارد الأحمر 22.88 مليون يورو.

وفي ذات السياق، احتل الزمالك "الغريم التقليدي للأهلي" والذي يرفض التنازل عن لقب نادي القرن للأهلي، وصافة قائمة أغلى خمسة أندية بالقارة، متاخراً بفارق كبير عن الأهلي وبقيمة سوقية بلغت 15.28 مليون يورو، وجاء نادي الترجي التونسي في المركز الثالث بقيمة سوقية تقدر بـ15.25 مليون يورو.

واحتل المركز الرابع بقائمة الأغلى في إفريقيا نادي صن داونز الجنوب إفريقي بقيمة سوقية تقدر بـ15.20 مليون يورو، وحل نادي بيراميدز المصري في المركز الخامس بقيمة سوقية تقدر بـ14.85 مليون يورو.

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