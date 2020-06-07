محمد صلاح يركل الفقر.. ويسجل هدفاً جديداً بـ «نادي المئة»

المصدر: محمد الحتو - دبي

​توج نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح قصة كفاحه في مسيرته المهنية بدخوله نادي المئة بين مشاهير الفن والرياضة الأعلى أجراً في العالم، إذ تقاضى خلال 2019 أجراً صافياً قدره 35.1 مليون دولار بعد حسم الضرائب المترتبة عليه في بريطانيا، بحسب مجلة «فوربس».

وجاء صلاح في المركز 100 على قائمة أغلى الرياضيين عالمياً والتي تصدرها لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر الذي تقاضى 106 ملايين دولار السنة الماضية (ثالثاً على مستوى الفن والرياضة)، يليه نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 مليون دولار)، ثم قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي (104 مليون دولار).

كرة القدم تحب الفقراء ومنهم محمد صلاح، ابن الحارة الضيقة والقرية الصغيرة «نجريج»، الذي تورّمت قدماه في بداية مشواره الكروي مع نادي المقاولن العرب جرّاء قطع المسافات الطويلة مشياً وركوب القطار ليصل في نهاية مطاف رحلته إلى الملعب للتدريب أو خوض مباراة، ولكن هذه الرحلات الطويلة قادته للتحول إلى للاعب كبير يعشقه الجمهور يضع صوره في المنازل ويلصقها على زجاج السيارات وكتب الأطفال، ويرسمه على الجدران .

"الإمارات اليوم" ترصد القائمة الكاملة للرياضيين الأعلى أجراً في العالم على النحو التالي:

1. لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر 106 مليون دولار (المركز 3 عالمياً)

2. نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو 105 مليون دولار (المركز 4)

3. نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي 104 مليون دولار (المركز 5)

4. لاعب سان جيرمان، البرازيلي نيمار 95.5 مليون دولار (المركز 7)

5. لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس 88.2 مليون دولار (المركز 9)

6. لاعب السلة الأميركي ستيفن كوري 74.4 مليون دولار (المركز 16)

7. لاعب السلة الأميركي كيفن دورانت 63.9 مليون دولار (المركز 24)

8. لاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز 62.3 مليون دولار (المركز 26)

9. لاعب كرة القدم الأميركي كيرك كوسينس 62 مليون دولار (المركز 29)

10. لاعب كرة القدم الأميركية كارسون وينتيس 59.1 مليون دولار (المركز 31)

11. لاعب السلة الأميركي راسل وستبروك 56 مليون دولار (المركز 35)

12. السائق البريطاني لويس هاميلتون 54 مليون دولار (المركز 40)

13. لاعب الغولف الإيرلندي روري ماكلروي 52 مليون دولار (المركز 44)

14. لاعب كرة القدم الأميركية جاريد غوف 49 مليون دولار (المركز 49)

15. المقاتل الأميركي كونور ماكغريغور 48 مليون دولار (المركز 53)

16. لاعب السلة الأميركي جيمس هاردن 47.8 مليون دولار (المركز 54)

17. لاعب السلة اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو 47.6 (المركز 55)

18. الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا 47 مليون دولار (المركز 57)

19. الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر 46.5 مليون دولار (المركز 59)

20. لاعب كرة القدم الأميركية توم برادي 45 مليون دولار (المركز 64)

21. لاعب كرة القدم الأميركية درو بريس 44.8 مليون دولار (المركز 67)

22. لاعب التنس الصربي نوفاك دويوكوفيتش 44.6 مليون دولار (المركز 68)

23. لاعب السلة الأميركي كايري إيرفينغ 42.9 مليون دولار (المركز 74)

24. لاعب كرة القدم الأمريكية خوليو جونز 40.5 مليون دولار (المركز 78)

25. لاعب التنس الإسباني نادال 40 مليون دولار (المركز 80)

26. لاعب السلة الأميركي كلاس تومبسون 38.8 مليون دولار (المركز 85)

27. لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا 37.4 مليون دولار (المركز 90)

28. الملاكم المكسيكي كانيلو أولفاريز 37 مليون دولار (المركز 91)

29. لاعب السلة الأميركي داميان ليلارد 37 مليون دولار (المركز 91)

30. سائق الفورمولا 1 الألماني سيباستيان فيتال 36.3 مليون دولار (المركز 97)

31. نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز 36 مليون دولار (المركز 98)

32. نجم ليفربول، المصري محمد صلاح 35.1 مليون دولار (المركز 100)

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