المستشار القانوني للأهلي يتوعد: ساندت مرتضى منصور كثيراً.. وسأرد على تجاوزاته

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف المستشار القانوني للنادي الأهلى المصري محمد عثمان أنه تقدم بطلب إلى رئيس "الأحمر" محمود الخطيب لعدم الاستمرار في منصبه.



وأوضح عثمان لقناة صدى البلد المصرية أنه قرر الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة، احتراماً لنهج النادي الأهلي، خاصة أن إدارة النادي، طالبته بالترفع عن الرد على ما وصفه بالتجاوزات التي حدثت بحقه خلال الأيام الأخيرة من جانب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.



وأكد محمد عثمان أنه لن يترك حقه وسيقوم بالرد على تجاوزات مرتضى منصور خلال الساعات المقبلة، مشددا على أن الأمر أصبح شخصيا ولذلك قرر التقدم باستقالته لرفع الحرج عن الأهلي وإدارة النادي، وحتى يتمكن من الرد وكشف ما وصفه بأكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام.



وأوضح محمد عثمان، أن علاقته بمرتضى منصور، تمتد لـ 31 عاما، وقد سانده في الكثير من القضايا والأزمات، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي تقدمت بعدة بلاغات كثيرة ضد رئيس الزمالك، ولكن أغلبها اصطدمت بصخرة الحصانة.

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