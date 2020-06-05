نجم الزمالك يساند الخطيب في مواجهة تركي آل الشيخ.. ويغضب مرتضى منصور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شارك نجم فريق الزمالك المصري السابق حلمي طولان، والمدرب الحالي لفريق انبي في الأزمة الأخيرة بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولم يكتف بالمشاهدة بعدما أعلن موقفه من خلافات النادي الأهلي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية الرئيس الفخري السابق للأهلي تركي آل الشيخ.

وأشاد حلمي طولان بقرارات النادي الأهلي برد كافة تبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي عن طريق وزير الشباب والرياضة المصري ورفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرؤساء الفخريين للنادي الأهلي، الأمر الذي أغضب إدارة نادي الزمالك، فرد حلمي طولان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ما ينفعش أكون زملكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزملكاوية المحترمين.. ولا عايزيني أمسك طبلة زيكم".

من جهته، دخل مرتضى منصور في ازمة كبيرة مع طولان وصلت إلى قيامه بشطب عضوية مدرب ولاعب الزمالك السابق من ناديه، ونشر له فيديو سابق على "فيس بوك" يظهر فيه وهو يشيد برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور معلقاً عليه: "حلمي طولان لما كان قائد أوركسترا التطبيل للمستشار مرتضي منصور".

وأثار الفيديو غضب حلمي طولان فقال لمرتضى: "ده لما كنت بتتعامل معنا باحترام لكن لما تجاوزت في حقنا ردينا عليك بنفس أسلوبك".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news