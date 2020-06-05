وزيرة الرياضة الإسبانية تطالب الأندية بعدم التعجل في حضور الجماهير

المصدر: برشلونة ■د.ب.أ

طالبت وزيرة الرياضة الإسبانية، إيريني لوزانو، الأندية بعدم التعجل في عودة الجماهير إلى الملاعب بمجرد استئناف الموسم الكروي الأسبوع المقبل، وذلك في ردها على طلب فريق لاس بالماس المنافس بالدرجة الثانية الذي يأمل اللعب في حضور جماهيره هذا الشهر.ولعبت لوزانو، رئيسة المجلس الرياضي الإسباني، دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين اتحاد الكرة الإسباني ورابطة الدوري بشأن استئناف الموسم بداية من الخميس المقبل.

وقال رئيس لاس بالماس، ميجيل آنخل راميريز، في تصريحات لإذاعة النادي قبل ثلاثة أيام: «سنلتزم بكل تعليمات السلطات، والأسبوع المقبل سنتمكن من الإعلان عن قدرة جماهير لاس بالماس على الحضور إلى الاستاد في 13 يونيو الجاري، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام جيرونا».

ويقع نادي لاس بالماس في جزيرة جران كاناريا التي تدخل الإثنين المقبل المرحلة الثالثة من تخفيف حالة الإغلاق الكلي التي تم فرضها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ما قد يسمح لنادي لاس بالماس بفتح أبوابه أمام عدد محدود من الجماهير.

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