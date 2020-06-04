وفاة المصارع داني هافوك عن عمر 34 عاماً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي نجم المصارعة المحترف داني هافوك ، واسمه الحقيقي غرانت بيركلاند، عن 34 عاماً .

تأتي وفاته بعد شهرين فقط من وفاة زوجته بريان مورو بسبب قصور في القلب في 4 أبريل الماضي، وفقاً للتقارير.

ونعى اتحاد المصارعة الفقيد ببيان جاء فيه: “بقلب حزين، ننعى فقدان غرانت بيركلاند الملقب بـداني هافوك”.

وأضاف الاتحاد في بيانه:"كان داني شخصاً موهوباً وذكياً ومهتماً وصادقاً.. لقد كان أيضاً مؤدياً من فئة النخبة التي استمتعت بجيل من المعجبين وألهمت جيلاً من الفنانين الطموحين"

اشتهر داني هافوك بمشاركته في ما تعرف بـ"مباريات الموت"، وهي مباريات تثير الجدل، حتى بين عشاق المصارعة، لما تتضمنه من مشاهد عنف مبالغ فيه.

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