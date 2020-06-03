الزمالك المصري مهدد بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية بأن نادي الدفاع الجديدي تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك المصري إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وصعّد القضية إلى الاتحاد الدولي "فيفا" للحصول على نصيبه من صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد إلى نادي الرجاء البيضاوي، الأمر الذي يهدد الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولات الإفريقية.

وقالت الصحيفة في نسختها الإلكترونية اليوم الأبعاء: "الدفاع الجديدي وجد نفسه مجبرا على تقديم شكواه بعد أن استنفذ مسؤولوه كل الطرق والمساعي الودية لتسوية خلافه مع الزمالك الذي رفض مجلس إدارته التعاطي إيجابا مع مراسلة الدفاع الذي طالبه بحصته من صفقة انتقال اللاعب أحداد للرجاء البيضاوي والمحددة في نسبة 20% كما هو منصوص عليه في البند الخامس من العقد الاحترافي المبرم قبل موسمين بين الفريق المغربي ونظيره المصري".

وأوضحت أن "قوانين الاتحاد الإفريقي تنص على حرمان الأندية المشاركة في المسابقات القارية من الحصول على رخصة المشاركة، في حال امتناعها عن تسوية وضعيتها المادية تجاه الفرق المشتكية، وهي العقوبة التي تتهدد نادي الزمالك إذا ما استمر مسؤولوه في تعنتهم".

وأضافت الصحيفة "أن الدفاع الجديدي في المقابل حصل أخيراً على الدفعة الأولى من حصته من صفقة إعارة المهاجم وليد أزارو للاتفاق السعودي، على أن يتم تحويل الدفعة الثانية إلى حساب النادي في الأيام القليلة المقبلة".

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