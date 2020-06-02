الدوري الإسباني يعود بـ «ديربي إشبيلية»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلنت منافسات الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، أنها ستستأنف في 11 يونيو الجاري بديربي إشبيلية وستنتهي في 19 يوليو المقبل.

وتنطلق المرحلة الـ28 في 11 يونيو بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ويحل برشلونة المتصدر ضيفاً على ريال مايوركا في 13 يونيو، على أن يستضيف مطارده المباشر ريال مدريد في اليوم التالي إيبار.

وتنطلق المرحلة الـ29 في 15 يونيو وتنتهي في 18 منه، ويستضيف خلالها برشلونة ليغانيس في 16 منه، وريال مدريد فالنسيا بعد يومين.

وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علماً بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

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