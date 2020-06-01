من بينهم محمد صلاح.. لاعبو ليفربول يتضامنون مع جورج فلويد: "الاتحاد قوة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر لاعبو ليفربول الإنجليزي، ومن ضمنهم اللاعب المصري محمد صلاح، تضامنهم مع الشاب الأسود الذي قُتل على يد شرطي في ولاية مينيسوتا الأميركية، جورج فلويد، خلال تدربياتهم اليوم.



ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنسختها العربية الصورة التي أظهرت لاعبي ليفربول وهم يجثون على ركبهم حول دائرة منتصف الملعب، وهي الحركة التي تُعبر عن التضامن مع فلويد.



وعلق "الريدز" على هذه الصورة بعبارة: "الاتحاد القوة"، مرفقا اياها بالوسم الذي تصدر عالميا: "حياة السود مهمة".

الاتحاد قوة.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/cHU00uDyKU — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 1, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news