مدربة سورية تقود منتخب عمان للسيدات بعد عام على تدريب فريق من الرجال

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

تعاقد الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدربة السورية مها جنود لقيادة منتخب كرة القدم النسائية الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة في الكويت خلال ديسمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد العماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" عن التعاقد مع المدربة السورية وألقى الضوء على مسيرتها مؤكداً أنها "تمتلك خبرة كبيرة كما أنها محاضرة معتمدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، مشيرا إلى أن "الاختيار جاء بعد البحث بين أكثر من مدربة تقدمت للوظيفة وذلك لما تملكه من سيرة ذاتية ثرية حيث سبق لها تدريب المنتخب السوري للسيدات وبعض الأندية السورية".

وتعتبر مها جنود أول مدربة كرة قدم لفريق رجال في بلادها بقيادتها فريق المحافظة السوري العام الماضي، وحاصلة على العديد من الشهادات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتحقت بأولى دوراتها التدريبية عام 2008 مع الفيفا، وفي عام 2010 خضعت لدورات إضافية تابعة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وحصلت على المركز الثالث بين 26 مشتركاً، وكانت هي الفتاة الوحيدة بينهم، وبعد ذلك تبنى الاتحاد الآسيوي موهبتها وأخضعها لدورات مكثفة لمدة سنتين، لتبدأ مسيرة التدريب مساعدة لمدرب فريق الناشئات في منتخب سورية الذي تولت قيادته بعد ذلك، ثم دربت فرق السيدات في سورية وصولاً إلى منتخب السيدات.

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