بالفيديو: جمهور فريق سوري يتحايل على الإجراءات الاحترازية.. ويشجع من أسطح المباني

المصدر: جوني جبور-دبي

تحايل جمهور فريق الاتحاد الحلبي السوري على الإجراءات الاحترازية، التي طبقها اتحاد كرة القدم مع عودة انطلاقة الدوري السوري لكرة القدم، رافضاً مبدأ إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، بعد أن لجأ إلى أسطح المباني المجاورة لملعب فريقهم في لقاءه أمام فريق شرطة العاصمة، والذي انتهى بفوز الفريق بهدفين دون رد.

وعلى الرغم من التعليمات الصارمة للاتحاد السوري، والمستندة إلى توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أن عودة انطلاقة الدوري وتحديداً في الجولة الرابعة من مرحلة الإياب، شهدت العديد من الحالات التي تم الخروج فيها عن الإجراءات الاحترازية، سواء على صعيد تلامس أيدي اللاعبين اثناء الاحتفالات بتسجيل الأهداف، وصولاً إلى متابعة الجمهور لفرق انديتهم بالتواجد على اسطح المباني المجاورة لملاعب بالصورة ذاتها لجمهور الاتحاد الحلبي الذي تابع بكثافة لقاء فريقهم مع الشرطة.

تم استئاف الدوري السوري لكرة القدم من غير جمهور 🙂 pic.twitter.com/SHGCVrIzk7 — 🇦🇪 (@_Kick_Off) June 1, 2020

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