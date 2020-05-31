تحرك رسمي من مجلس إدارة الأهلي المصري تجاه تصريحات تركي آل الشيخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري أن رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب اجتمع ظهر اليوم مع اللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء أعضائها في عدد من الموضوعات التي برزت في الفترة الأخيرة على الساحة الرياضية، وأبرزها التصريحات النارية والاتهامات المتبادلة بين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، تركي آل الشيخ.

ووفقاً لموقع الأهلي فإن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر عقد اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في الفروع الثلاثة، وتأتي جلسة الخطيب اليوم مع اللجنة القانونية لمناقشة العديد من الأمور قبل العرض على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الأهلي الأزمة المثارة حاليا بين آل الشيخ وسراج الدين، وحسم مصير اقامة مباراة اعتزال قائد الفريق حسام عاشور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news