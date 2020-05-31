لاعبو بايرن ميونيخ ملتزمون بخفض رواتبهم حتى نهاية الموسم

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، هربرت هاينر، أن لاعبي الفريق سيواصلون التنازل عن نسبة من رواتبهم حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال هاينر (65 عاماً) في تصريحات لصحيفة «بيلد» نشرتها أمس: «من دواعي السرور أن يبدي الفريق تفهماً تاماً للوضع، ويواصل التنازل عن جزء من الرواتب حتى نهاية الموسم».

ويقف بايرن ميونيخ على بعد خطوات قليلة من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، للموسم الثامن على التوالي، حيث يتربع على الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من النهاية.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الموسم الحالي للبوندسليغا في 27 يونيو المقبل، وفي حالة وصول بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا، سيواصل الفريق التنافس حتى الرابع من يوليو. وكانت المنافسات قد توقفت بسبب أزمة الوباء العالمي، قبل جولة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي تشهد لقاء بايرن ميونيخ مع تشيلسي الإنجليزي.

ويرجح أن تستمر منافسات البطولة الأوروبية ليقام النهائي في نهاية أغسطس المقبل، حيث من المفترض استكمال منافسات الدوري المحلية في أوروبا أولاً.

الموسم الألماني الحالي ينتهي 27 يونيو.

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