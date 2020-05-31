رسمياً.. الدوري الإيطالي يُستأنف 20 يونيو بالمباريات المؤجلة

المصدر: روما - أ.ف.ب

وضعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ساعة متـأخرة مساء أول من أمس، جدولاً لاستئناف فعاليات المسابقة في 20 يونيو المقبل، بعد أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وكانت المسابقة توقفت، في أوائل مارس الماضي، بسبب وباء كورونا، وذلك قبل آخر 12 مرحلة من المسابقة.

وبعد اجتماع عبر تقنية «كونفرنس كول»، استمر على مدار اليوم كله، قررت الأندية الـ20 المشاركة في دوري الدرجة الأولى بإيطاليا، استئناف المسابقة بالمباريات الأربع التي تأجلت، في نهاية فبراير الماضي، ثم تقام بعدها مباريات المراحل المتبقية من المسابقة. واتفقت الأندية على أن تقام المباريات المتبقية من كأس إيطاليا قبل استئناف المسابقة، حيث تتبقى في مسابقة الكأس مباراتا جولة الإياب في الدور قبل النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية بالبطولة.

وذكر بيان رابطة الدوري الإيطالي: «رحبت الأندية بالضوء الأخضر لاستئناف فعاليات الدوري، الذي أعطاه وزير الرياضة، فنشنزو سبادافورا، وصوتت بالإجماع على خوض المباريات الأربع المؤجلة من المرحلة الـ25 بالمسابقة، يومي 20 و21 يونيو المقبل».

وكانت مباريات أتالانتا مع ساسولو، وانتر ميلان مع سامبدوريا، وتورينو مع بارما، وفيرونا مع كالياري، تأجلت بسبب اجتياح وباء كورونا للمناطق الشمالية في إيطاليا.

وتوقفت مسابقة الدوري الإيطالي، في التاسع من مارس الماضي، بعد انتهاء فعاليات المرحلة الـ26 من المسابقة، لتتبقى فعاليات 12 مرحلة كاملة من المسابقة بخلاف المباريات الأربع. وتقام مباريات المرحلة الـ27 من المسابقة في وسط الأسبوع، بداية من يوم الاثنين الموافق 22 يونيو المقبل. ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو، وذكرت الرابطة أن جدول المباريات للمراحل الأخرى من المسابقة سيصدر خلال الأيام المقبلة.

وسيعلن جدول مباريات كأس إيطاليا علماً بأن المباراة النهائية للبطولة كان من المقرر أن تقام في 17 يونيو المقبل. وكانت مباراتا جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة انتهتا بتعادل يوفنتوس مع ميلان 1/‏1، وفوز نابولي على مضيفه انتر ميلان 1/‏صفر في منتصف فبراير الماضي.

يتصدر يوفنتوس المسابقة بفارق نقطة أمام لاتسيو.

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