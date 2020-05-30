بايرن يسحق فورتونا بخماسية ويقترب من لقب الدوري الألماني

المصدر: وكالات

كسر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي نحسه عندما هز فورتونا دوسلدورف لأول مرة على الإطلاق بتسجيل هدفين ليقود بايرن ميونيخ للفوز 5-صفر اليوم السبت ويقترب البطل من لقبه رقم 30 وتمديد سجله القياسي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ويتصدر بايرن، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بعشر نقاط على بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه والذي يحل ضيفا على بادربورن متذيل الترتيب غدا الأحد.

وأنهى ليفاندوفسكي صيامه عن التسجيل ضد فورتونا صاحب المركز 16 عندما منح بايرن التقدم 3-صفر في الشوط الأول بعد ثنائية ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه والفرنسي بنجامين بافارد.

ويعني هذا أن المهاجم البولندي هز شباك جميع فرق الدوري الألماني بعدما فشل في التسجيل في خمس مواجهات سابقة ضد فورتونا مع بايرن أو فريقه السابق دورتموند.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 43 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم ليعادل رقمه الشخصي الذي حققه في موسم 2016-2017.

وخطف المدافع الفرنسي بافارد الأضواء عندما سدد كرة حولها يورجنسن في شباكه بعد 15 دقيقة ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأس فشل الحارس فلوريان كاستنماير في إبعادها قبل مرور نصف ساعة من اللعب بقليل.

وجاء الدور على ليفاندوفسكي ليستلم شعلة التألق من زميله بعدما بدأ هجمة رائعة وأنهاها في المرمى في الدقيقة 43 من مدى قريب.

وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 4-صفر في بداية الشوط الثاني بلمسة بكعب القدم من تمريرة سيرج جنابري العرضية المنخفضة.

وأكمل ألفونسو ديفيز الخماسية في الدقيقة 52 بعد مروره من ثلاثة مدافعين وسدد الكرة في شباك كاستنماير الذي أنقذ العديد من الفرص في آخر نصف ساعة ليحرم بايرن من فوز أكبر.

وبقي فورتونا في المركز 16 المؤهل لملحق البقاء برصيد 27 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن ماينتس ومتقدما بنقطتين على فيردر بريمن الذي يملك مباراة مؤجلة.

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