علاقة تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة الأهلي تنتهي بطريقة مؤسفة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

باتت علاقة رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع النادي الأهلي المصري، في حكم المنتهية لكن بطريقة مؤسفة، بعدما دخل مالك نادي الميريا الإسباني في حرب كلامية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، وتبادل الطرفين الاتهامات أكثر من مرة.

وكان تركي آل الشيخ قد صرح في أكثر من مناسبة أنه استقال من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي وأرسل استقالته لمجلس إدارة النادي لكن دون رد، وشهدت الفترة الماضية عودة العلاقة إلى طبيعتها عقب زيارة تركي آل الشيخ لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب اثناء مرض الأخير، قبل أن يصطدم الطرفين (آل الشيخ وسراج الدين) أمس عبر البيانات والتصريحات القاسية والغير معتادة التي تطرقت إلى الاتهامات المتبادلة وتوجيه اللوم، ما يؤكد أن علاقة المستشار تركي آل الشيخ مع نادي القرن عادت إلى نقطة الصفر.

وكتب آل الشيخ اخيراً عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" قائلاً: "إذا كان القرار بيد إدارة لا تريد مصلحة النادي وتعطل أي شيء يصب في مصلحة النادي، صبرت عليها كثيرا بس واضح أنهم لن يتغيروا".

واضاف: "الحمد لله امتلك ناديا في أوروبا، والباب الذي تأتي منه الرياح سأغلقه وأرتاح، حتى يأتي رجال يقدروا الرجال".

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