نجوم الرياضة العربية ينشرون تغريدات مؤثرة عن الراحل حسن حسني

المصدر: أحمد طارق-دبي

تفاعل عدد كبير من نجوم ومشاهير الرياضة في الوطن العربي مع خبر وفاة الفنان المصري حسن حسني اليوم السبت بأحد المستشفيات، إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

وغرد المعلق الرياضي السعودي، فهد العتيبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "رحم الله حسن حسني الذي أسعدنا لسنوات طويلة بأعمال فنية عظيمة ساهمت في إخراج جيل من كبار الفنانين حالياً.. رحل الرجل الطيب وستبقى ابتسامته في ذاكرتنا إلى الأبد.. خالص العزاء لمصر ولأسرته الكريمة ولمحبيه في كل مكان".

ونعى الإعلامي أحمد شوبير الراحل حسن حسني، بنشر صورة للفنان الراحل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بتعليق: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان".

في المقابل نشر عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور، صورة باللونين الأبيض والأسود ـ على حسابه بموقع تويتر، مُذيلاً إياها بتعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله الأستاذ حسن حسني في ذمه الله".

من جهته نشر المحلل بقنوات أبوظبي الرياضية خالد بيومي تغريدة، قائلاً: "البقاء لله في عّم حسن رحمه الله عليك.. ستظل في قلوبنا جميعاً".

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