رسميا.. فريق يحصد لقب الدوري من أول مباراة بعد عودة البطولة

المصدر: بلجراد-رويترز.

حقق رد ستار بلجراد لقبه الثالث على التوالي لدوري الأضواء الصربي لكرة القدم ليمدد رقمه القياسي البالغ 31 لقبا في المسابقة بفوزه بخماسية دون رد على مستضيفه وغريمه في المدينة راد اليوم الجمعة مع استئناف دوري الدرجة الأولى بعد التوقف منذ مارس اذار بسبب جائحة كورونا. وخيم صمت مطبق على المباراة نظرا لاقامتها بدون جماهير ولم يستطع بطل كأس أوروبا 1991، الذي فاز بلقب أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في مثل هذا اليوم قبل 29 عاما، الاحتفال باللقب مع أنصاره.

وأصبح رد ستار بلجراد أول فريق يحصد لقب الدوري بعد عودة البطولة الى الدوران من جديد.

وقبل ثلاث جولات على نهاية الموسم يملك رد ستار 72 نقطة من 27 مباراة متفوقا بفارق 14 نقطة على أقرب مطارديه بارتيزان بلجراد الذي سيلعب مع ضيفه ملادوست غدا السبت.

وسيسمح لنحو ألف مشجع بحضور المباريات اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يلعب رد ستار على أرضه أمام رادنيك مع تخفيف الحكومة الصربية اجراءات العزل العام.

وبدا فريق راد، الذي يحتل المركز قبل الأخير في الترتيب، بلا حول أو قوة خلال المباراة حيث افتتح ميركو إيفانيتش التسجيل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وضاعف قلب الدفاع سر

ديان بابيتش الغلة لرد ستار في الدقيقة 30 من مسافة قريبة وأضاف أليكسا فوكانوفيتش الهدف الثالث بعد ست دقائق بتسديدة رائعة من عشرة أمتار.

وسجل المدافع الاسترالي ميلوش ديجينيك الهدف الرابع بعد ركلة ركنية في الدقيقة 57 قبل أن يكمل فوكانوفيتش خماسية فريقه في الدقائق الأخيرة.

وعبر ديان ستانكوفيتش مدرب رد ستار ولاعب الوسط الدولي السابق الذي فاز بدوري الأبطال 2010 مع إنتر ميلان عن سعادته باللقب.

وقال في تصريحات تلفزيونية "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي ساندتنا".

وتابع "سنحتفل الليلة باللقب المستحق".

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